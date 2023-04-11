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Лига чемпионов

Экс-игрок «Бенфики» Морейра — о матче с «Интером»: «Нас устроит только победный результат» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 20:41 Комментировать
Бенфика
...
Интер Милан
1 2.45 X 3.25 2 3.25
Через 0 ч. 45 мин.

Бывший игрок «Бенфики» Жозе Морейра в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между португальцами и миланским «Интером».

- «Бенфика» переживает очень важный момент. Эта Лига чемпионов для команды особенная, и в чемпионате Португалии команда идет отлично. Не думаю, что поражение от «Порту» на выходных повлияло на команду с негативной стороны. Наоборот, это могло придать спортивной злости. Команда будет играть при своих болельщиках, будет полный стадион, атмосфера будет невероятной!

- Что вы думаете про «Интер»?

- «Интер» великая команда, она заслуженно играет в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это очень сильная и сплоченная организация. Я бы назвал ее классической итальянской командой, в игре против «Порту» она замечательно играла в обороне, показала себя организованным механизмом. Я бы выделил Лаутаро, Лукаку и невероятного вратаря Онану. Это те люди, которые могут решать игры.

- Какие ожидания от игры?

- Я только что хвалил «Интер», но очень надеюсь, что «Бенфика» сыграет в свой лучший футбол и сможет победить. Это будет очень важно перед ответной игрой. Надеюсь, «Бенфика» сыграет организованно и сумеет добиться хорошего результата, а это значит, только победный результат нас устроит, — сказал Морейра.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Жозе Морейра
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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