Булыкин оценил шансы «Баварии» против «Манчестер Сити»

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался касательно предстоящего поединка между мюнхенской «Баварией» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«У «Баварии» есть, что противопоставить «Сити». Это же «Бавария». Мюнхенцы постоянно играют на высоких стадиях Лиги чемпионов и знают, как справиться с любым соперником», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Первый поединок между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится в Англии сегодня, 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.