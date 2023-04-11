Пулишич: «На месте соперников я бы не хотел встречаться с «Челси» в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич считает, что его команда может добиться успеха в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, в четвертьфинале «синие» сыграют против мадридского «Реала».

«На месте соперников я бы не хотел встречаться с «Челси» в Лиге чемпионов. Мы были в похожей ситуации, когда выиграли этот трофей в прошлый раз. Многие списывали нас со счетов, ведь в АПЛ у нас были проблемы», – цитирует Пулишича Absolute Chelsea.

Пулишич в этом сезоне забил гол и отдал результативную передачу в 20 матчах в Английской премьер-лиге. Летом американец может покинуть команду, если за него будут предложены солидные деньги.