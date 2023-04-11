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Лига чемпионов

Гвардиола: «Бавария» назначила лучшего тренера в мире»

11 Апреля 2023 • 07:33 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обсудил смену главного тренера в мюнхенской «Баварии» в преддверии противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Меня удивило решение по Нагельсманну. Однако, стоит признать, что Томас Тухель – один из лучших тренеров мира, если вообще не лучший. Он добивался успеха везде, где работал. Буду рад очередному нашему противостоянию», - поведал испанский специалист во время пресс-конференции.

О смене главного тренера в «Баварии» было объявлено 24 марта.

Первый матч между «Манчестер Сити» и мюнхенским грандом пройдет в Англии сегодня, 11 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Томас Тухель
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