Бенфика - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во вторник «Бенфика» и «Интер» проведут первый матч стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. Эксперты сегодня отдают предпочтение лиссабонцам, уж слишком они уверенно лидируют на домашней арене, а также на групповой стадии обошли «ПСЖ» и в плей-офф дважды разделались с «Брюгге». У итальянской стороны сейчас серьезный кризис, на протяжении шести матчей совершенно нет побед, из-за чего можно всё потерять.

Кто в итоге окажется сильнее, узнаем после 22:00. Эфир на MATCH! Futbol 1, Megogo Futbol 2, 5 PLUS Israel, Arena Premium 2 Serbia, Arena Sport 1 BiH, Arena Sport 1 Croatia, ART Motion Sport 2, beIN Connect FRANCE, beIN Connect MENA, beIN Sports France 1, beIN Sports MENA English 2, beIN Sports MENA Premium 2, BT Sport 2, BT Sport [app], BT Sport Player, C More Finland, C More Sweden, Canale 5 Italia, Cosmote Sport 3, DAZN 1 Bar Deutsch, DAZN Canada, DAZN Deutsch, Eleven Sports 1 Portugal, EXXEN Digital Türkiye, MAX Sport 4 Bulgaria, Nova Sport 3 Czech, Paramount+ USA, Pickx+ Sports 3, Prima Sport RO 2, PrimaPlay [app], Sky Sport 252 Italia, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport Italia 4K, Sky Sport Uno Italia, Sport 1 Hungary, SportKlub 1 Slovenia, SuperSport PSL, Tring Sport 2, TV2 Play Norge, TV3 Sport Dansk, TV8.5 Türkiye, TVi Portugal, ViaPlay Baltic, ViaPlay Denmark. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.