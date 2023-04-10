Бастони: «Бенфика» нас не пугает»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился мыслями о предстоящей встрече с «Бенфикой».

Во вторник состоится первый матч между лиссабонским и миланским коллективами в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов и Серия А – разные турниры. Мы всегда выкладываемся на 100%, но, к сожалению, в последних матчах чемпионата хорошая игра не привела к положительным результатам. Нам нужно подойти к завтрашнему матчу злыми и сконцентрированными, при этом необходимо получать удовольствие от игры. «Бенфика» очень хороша, но мы её не боимся, как не боялись «Баварию», «Барселону» и «Порту», – сказал на предматчевой пресс-конференции 23-летний футболист.