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Лига чемпионов

Бастони: «Бенфика» нас не пугает»

10 Апреля 2023 • 23:27 Комментировать
Бенфика
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Интер Милан
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Через 21 ч. 47 мин.

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился мыслями о предстоящей встрече с «Бенфикой».

Во вторник состоится первый матч между лиссабонским и миланским коллективами в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов и Серия А – разные турниры. Мы всегда выкладываемся на 100%, но, к сожалению, в последних матчах чемпионата хорошая игра не привела к положительным результатам. Нам нужно подойти к завтрашнему матчу злыми и сконцентрированными, при этом необходимо получать удовольствие от игры. «Бенфика» очень хороша, но мы её не боимся, как не боялись «Баварию», «Барселону» и «Порту», – сказал на предматчевой пресс-конференции 23-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Алессандро Бастони
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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