Индзаги оценил силу «Бенфики»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги высказался об уровне соперника своей команды по четвертьфиналу Лиги чемпионов – «Бенфики».

Первая встреча пройдёт 11 апреля в Лиссабоне, ответная – 19 апреля в Милане.

«Бенфика», как и «Порту», доминирует в Португалии, это отличная команда. В этих матчах нам придётся и атаковать, и защищаться, и нам нужно задействовать голову и сердце, чтобы преуспеть. В составе «Бенфики» много техничных игроков, они способны контролировать пространство и с мячом, и без. От нас потребуется максимальная самоотдача», – заявил главный тренер «нерадзурри» на предматчевой пресс-конференции.