Шмидт: «Последние неудачи «Интера» ничего не говорят об уровне команды»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт рассказал, что думает о миланском «Интере».

11 апреля лиссабонский коллектив примет «нерадзурри» в родных стенах в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 19 апреля в Милане.

«Лига чемпионов – это совсем другой турнир, и я не думаю, что последние неудачи «Интера» в Серии А что-то говорят об уровне команды перед предстоящим матчем с «Бенфикой». Выступление в четвертьфинале – особенное событие и для нас, и для соперника. Мы должны готовиться к поединку с очень решительной и уверенной в себе командой, которая вряд ли будет думать о проблемах в чемпионате», – сказал в интервью Sky Sport Шмидт.