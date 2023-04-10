Онана: «Интер» может претендовать на победу в любом турнире

Голкипер «Интер» Андре Онана высказался об амбициях своего клуба.

«Нерадзурри» занимают лишь пятую строчку в турнирной таблице Серии А после 29 туров, зато продолжают участие в Лиге чемпионов и Кубке Италии, где уже добрались до четвертьфинала и полуфинала соответственно.

«Интер» – большой клуб, который, учитывая уровень состава, может претендовать на победу в любом турнире. Мы постараемся добиться триумфа везде, где это возможно. Не знаю, получится ли у нас выйти в финал Лиги чемпионов, но мы отдадим все силы ради этого», – приводит журналист Альфредо Педулла слова камерунского вратаря.

11 апреля «Интер» сыграет на выезде против «Бенфики» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.