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Лига чемпионов

Онана: «Интер» может претендовать на победу в любом турнире

10 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать (3)
Бенфика
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Интер Милан
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Через 23 ч. 50 мин.

Голкипер «Интер» Андре Онана высказался об амбициях своего клуба.

«Нерадзурри» занимают лишь пятую строчку в турнирной таблице Серии А после 29 туров, зато продолжают участие в Лиге чемпионов и Кубке Италии, где уже добрались до четвертьфинала и полуфинала соответственно.

«Интер» – большой клуб, который, учитывая уровень состава, может претендовать на победу в любом турнире. Мы постараемся добиться триумфа везде, где это возможно. Не знаю, получится ли у нас выйти в финал Лиги чемпионов, но мы отдадим все силы ради этого», – приводит журналист Альфредо Педулла слова камерунского вратаря.

11 апреля «Интер» сыграет на выезде против «Бенфики» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андре Онана
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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Комментарии (3)
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gmbh
10 Апреля 2023 в 22:06
Прoгнoзы футбольных матчей i n f o s t a v k i . r u
9Bodяk9
10 Апреля 2023 в 21:54
Негр, не смеши.
InterSan
10 Апреля 2023 в 21:32
Молодой, горячий.
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