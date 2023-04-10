Анчелотти назвал фаворита в паре «Бенфика» - «Интер»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем противостоянии между миланским «Интером» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

«На бумаге у «Бенфики» шансы выше. Лиссабонцы очень хорошо играют в Лиге чемпионов. Что касается «Интера», то «нерадзурри» могут успешным выступлением в ЛЧ компенсировать неудачи в Серии А», - передает слова итальянского специалиста Tuttomercatoweb.

Первый матч между «Бенфикой» и «Интером» состоится в Лиссабоне завтра, 11 апреля. Ответный поединок соперники проведут в Милане на следующей неделе, а именно - 19 апреля.