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Лига чемпионов

Анчелотти назвал фаворита в паре «Бенфика» - «Интер»

10 Апреля 2023 • 13:43 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о предстоящем противостоянии между миланским «Интером» и лиссабонской «Бенфикой» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов.

«На бумаге у «Бенфики» шансы выше. Лиссабонцы очень хорошо играют в Лиге чемпионов. Что касается «Интера», то «нерадзурри» могут успешным выступлением в ЛЧ компенсировать неудачи в Серии А», - передает слова итальянского специалиста Tuttomercatoweb.

Первый матч между «Бенфикой» и «Интером» состоится в Лиссабоне завтра, 11 апреля. Ответный поединок соперники проведут в Милане на следующей неделе, а именно - 19 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Карло Анчелотти
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