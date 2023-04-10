Чалханоглу и Шкриньяр пропустит матч против «Бенфики»

Миланский «Интер» будет вынужден обойтись без двух основных игроков в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». По информации от La Gazzetta dello Sport, поединок пропустят центральный защитник Милан Шкриньяр и полузащитник Хакан Чалханоглу. Оба футболиста восстанавливаются после повреждений.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» состоится во вторник в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж». Ответная встреча состоится через неделю. Ещё неизвестно, успеют ли Чалханоглу и Шкриньяр вернуться в строй к ответной игре на «Джузеппе Меацца».