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Лига чемпионов

Чалханоглу и Шкриньяр пропустит матч против «Бенфики»

10 Апреля 2023 • 09:44 Комментировать
Бенфика
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Интер Милан
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11.04 22:00

Миланский «Интер» будет вынужден обойтись без двух основных игроков в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». По информации от La Gazzetta dello Sport, поединок пропустят центральный защитник Милан Шкриньяр и полузащитник Хакан Чалханоглу. Оба футболиста восстанавливаются после повреждений.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Бенфикой» состоится во вторник в Лиссабоне на «Эштадиу да Луж». Ответная встреча состоится через неделю. Ещё неизвестно, успеют ли Чалханоглу и Шкриньяр вернуться в строй к ответной игре на «Джузеппе Меацца».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу Милан Шкриньяр
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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