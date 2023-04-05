Чеферин переизбран президентом УЕФА

Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА по итогам заседания конгресса, которое проходило в среду. Это не стало неожиданностью, ведь других кандидатов не было.

Чеферин будет руководить УЕФА в ближайшие четыре года. Этот пост словенский функционер занимает с сентября 2016 года.

Добавим, что российский футбол в настоящий момент находится под санкциями. Клубы Премьер-лиги не участвуют в еврокубках, а сборные могут проводить только товарищеские матчи. Российский футбольный союз контактирует с УЕФА, обсуждая возможность возвращения клубов и сборных к турнирам.