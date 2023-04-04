Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Кан: «Манчестер Сити» более сильный соперник, чем «ПСЖ»

04 Апреля 2023 • 11:20 Комментировать

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан поделился ожиданиями от противостояния мюнхенского гранда с «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы будем настраиваться только на победу. На этот раз мы встретимся с командой, которая, как не кажется, сильнее нашего предыдущего соперника. «Сити» доказал свою силу в матче с «Ливерпулем» даже без Холанна», - передает слова представителя мюнхенского гранда Bayern&Germany.

Напомним, что поединки между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоятся 11 и 19 апреля в Англии и Германии соответственно. Победитель противостояния станет участником 1/2 финала ЛЧ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Оливер Кан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
11:20 · Лига чемпионов
Кан: «Манчестер Сити» более сильный соперник, чем «ПСЖ»
08:37 · Италия. Серия А
Кассано: «Наполи» может эффектно выступить в Лиге чемпионов»
03 Апреля
23:49 · Лига чемпионов
Касильяс уже точно знает, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
03:05 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанну уже лучше»
02:10 · Лига чемпионов
В «Челси» считают, что уход Поттера повысит шансы на успех в противостоянии с «Реалом»
00:47 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Возможно, после 0:4 люди перестанут говорить, что «Наполи» повезло с жеребьёвкой в Лиге чемпионов» 1
31 Марта
21:45 · Лига чемпионов
Пато: «Думаю, «Милан» пройдёт «Наполи» в Лиге чемпионов»
16:58 · Италия. Серия А
Названы сроки восстановления Осимхена
03:50 · Лига чемпионов
Сенсация в женской Лиге чемпионов - «Челси» выбил «Лион»
01:02 · Лига чемпионов
Ачерби: «Бенфика» сильна, но с ней можно играть»
30 Марта
22:41 · Италия. Серия А
Стало известно, как долго не сможет играть Чалханоглу
22:10 · Лига чемпионов
Женский «Вольфсбург» - третий полуфиналист Лиги чемпионов
07:57 · Лига чемпионов
Горецка: «Баварии» попался самый сильный соперник в Лиге чемпионов»
07:01 · Италия. Серия А
Бергоми: «Четвертьфинал Лиги чемпионов для «Интера» - это чудо, команда не готова к нему»
06:55 · Италия. Серия А
Моратти: «Лига чемпионов - тоже возможность»
Все новости
Рекомендуем