Кан: «Манчестер Сити» более сильный соперник, чем «ПСЖ»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан поделился ожиданиями от противостояния мюнхенского гранда с «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы будем настраиваться только на победу. На этот раз мы встретимся с командой, которая, как не кажется, сильнее нашего предыдущего соперника. «Сити» доказал свою силу в матче с «Ливерпулем» даже без Холанна», - передает слова представителя мюнхенского гранда Bayern&Germany.

Напомним, что поединки между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоятся 11 и 19 апреля в Англии и Германии соответственно. Победитель противостояния станет участником 1/2 финала ЛЧ.