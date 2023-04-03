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Лига чемпионов

Касильяс уже точно знает, кто сыграет в финале Лиги чемпионов

03 Апреля 2023 • 23:49 Комментировать

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс уже знает, кто сыграет в финале Лиги чемпионов. Конечно же, он не сомневается в том, что там, во-первых, будет его бывший клуб, который он очень любит, несмотря на болезненное расставание.

- Кто сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала»? Анализируя то, что происходит по ходу сезона, я прихожу к выводу, что это - «Наполи». Они должны дойти до финала, - цитирует слова Касильяса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Наполи» надо преодолеть сопротивление «Милана», и накануне команда проиграла ему в чемпионате со счетом 0:4. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс Наполи
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