Касильяс уже точно знает, кто сыграет в финале Лиги чемпионов

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс уже знает, кто сыграет в финале Лиги чемпионов. Конечно же, он не сомневается в том, что там, во-первых, будет его бывший клуб, который он очень любит, несмотря на болезненное расставание.

- Кто сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала»? Анализируя то, что происходит по ходу сезона, я прихожу к выводу, что это - «Наполи». Они должны дойти до финала, - цитирует слова Касильяса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Наполи» надо преодолеть сопротивление «Милана», и накануне команда проиграла ему в чемпионате со счетом 0:4.