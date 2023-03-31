Ачерби: «Бенфика» сильна, но с ней можно играть»

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби рассказал, что думает о противостоянии с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

11 апреля команды сыграют в Португалии. Ответная встреча состоится в Италии 19 числа.

«Мы с нетерпением ждём матчей Лиги чемпионов, но нам нужно также думать и о чемпионате. Конечно, «Бенфика» – очень сильный соперник, однако с ней можно играть. Мы рассчитываем добиться успеха и пройти в следующий раунд», – заявил в интервью DAZN 35-летний итальянец.

В 1/8 финала «Интер» обыграл другой португальский коллектив – «Порту» (1:0 по сумме двух встреч). «Бенфика» уверенно одолела бельгийский «Брюгге» – 5:1 и 2:0.