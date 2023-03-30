Женский «Вольфсбург» - третий полуфиналист Лиги чемпионов

Определился третий участник полуфиналов женской Лиги чемпионов, это немецкий «Вольфсбург», который сумел удержать минимальное преимущество в противостоянии с французским «ПСЖ» - ответный матч закончился вничью, 1:1. В первом немки, напомним, выиграли 1:0.

«Вольфсбург» присоединился, таким образом, к пробившимся в полуфинал вчера «Барселоне» и «Арсеналу». Еще одну путевку, последнюю, разыгрывают сейчас девушки из «Челси» и «Лиона» - в первом матче англичанки выиграли со счетом 1:0 у клуба, который, напомним, является действующим победителем самого престижного европейского турнира.