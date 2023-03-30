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Лига чемпионов

Горецка: «Баварии» попался самый сильный соперник в Лиге чемпионов»

30 Марта 2023 • 07:57 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити» - самый сильный соперник, которого можно получить в Лиге чемпионов. Я думаю, что они могут сказать то же самое о нас. Могу заверить, что «Бавария» будет на 100 процентов готова к этому противостоянию», - передает слова полузащитника Sportbild.

Напомним, что в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Бавария» разобралась с французским «ПСЖ», а «Манчестер Сити» оказался сильнее «РБ Лейпцига».

Матчи пройдут 11 и 19 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Леон Горецка
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