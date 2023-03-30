Женский «Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Женский «Арсенал» оправился от поражения от «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов и обыграл немецкий клуб в ответной игре со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще в первом тайме, после чего девушки «Арсенала» удержали выгодный счет и шокировали «Баварию», которая перед этим выиграла четырнадцать матчей кряду.

В полуфинале, который пройдет 22 или 23 апреля, «Арсенал» сыграет с победителем пары «ПСЖ» и немецкого «Вольфсбурга». Еще одним полуфиналистом женской Лиги чемпиоонов в среду вечером стала каталонская «Барселона», со счетом 5:1 обыгравшая итальянок из «Ромы».