Женская «Барселона» разгромила «Рому» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В женской Лиге чемпионов сегодня проходят два ответных матча четвертьфинала престижного турнира, и в первом из них «Барселона» выиграла со счетом 5:1 у итальянской «Ромы». Так как и в первом матче каталонки оказались сильнее с минимальным преимуществом, то «Барселона» обеспечила себе место в полуфинале.

В другой игре встречаются женский «Арсенал» и «Бавария», в первом матче немки выиграли 1:0, но уже к перерыву ответного матча девушки «Арсенала» забили два мяча.

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Лион», в прошлом году француженки обыграли в финале как раз «Барселону».