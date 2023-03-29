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Лига чемпионов

Фигу назвал своих фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов

29 Марта 2023 • 14:39 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу назвал своих фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, действующими победителями турнира являются как раз «сливочные»

«Никогда нельзя исключать «Реал» Мадрид, но я думаю, что в нынешнем сезоне главные фавориты – это «Манчестер Сити» и «Бавария», – заявил Фигу в беседе с изданием Marca.

«Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся между собой уже в четвертьфинале. На этой стадии мадридский «Реал» сыграет с победителем позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов – лондонским «Челси».

Напомним, Фигу в своё время перешёл в мадридский «Реал» из каталонской «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Луиш Фигу
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