Фигу назвал своих фаворитов этого розыгрыша Лиги чемпионов

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу назвал своих фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, действующими победителями турнира являются как раз «сливочные»

«Никогда нельзя исключать «Реал» Мадрид, но я думаю, что в нынешнем сезоне главные фавориты – это «Манчестер Сити» и «Бавария», – заявил Фигу в беседе с изданием Marca.

«Манчестер Сити» и «Бавария» встретятся между собой уже в четвертьфинале. На этой стадии мадридский «Реал» сыграет с победителем позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов – лондонским «Челси».

Напомним, Фигу в своё время перешёл в мадридский «Реал» из каталонской «Барселоны».