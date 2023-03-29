Онана рассказал настрое «Интера» на матч с «Бенфикой»

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана высказался касательно предстоящего противостояния с лиссабонской «Бенфикой» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«Интер» заслуживает уважительного отношения к себе, ведь смог выбить из турнира «Барселону». Мы доказали, что являемся отличной командой. Что бы ни произошло в ¼ финала, мы выйдем на поле только за победой. Хотим выиграть все», - передает слова вратаря Sport Mediaset.

Напомним, что первый матч противостояния между «Интером» и «Бенфикой» состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.