Онана: «Интер» должны больше уважать в Европе»

Голкипер «Интера» Андре Онана высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.

Коллектив Симоне Индзаги часто критикуется за неудачную игру в рамках Серии А, однако в Лиге чемпионов уже добрался до четвертьфинала, где сыграет с «Бенфикой».

«Мы заслуживаем большего уважения в Европе – мы играли в очень сильной группе, но смогли из неё выйти. Мы отправили в Лигу Европы «Барселону», и нам уже неоднократно удалось доказать, что мы сильны. Мы будем биться за победу в матчах с «Бенфикой». Я хочу выиграть всё», – сказал в интервью SportMediaset Онана.

Первая встреча «Бенфики» с «Интером» состоится 11 апреля в Португалии, ответная – 19 апреля в Италии.