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Лига чемпионов

Онана: «Интер» должны больше уважать в Европе»

28 Марта 2023 • 22:00 Комментировать
Бенфика
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Интер Милан
11.04 22:00

Голкипер «Интера» Андре Онана высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.

Коллектив Симоне Индзаги часто критикуется за неудачную игру в рамках Серии А, однако в Лиге чемпионов уже добрался до четвертьфинала, где сыграет с «Бенфикой».

«Мы заслуживаем большего уважения в Европе – мы играли в очень сильной группе, но смогли из неё выйти. Мы отправили в Лигу Европы «Барселону», и нам уже неоднократно удалось доказать, что мы сильны. Мы будем биться за победу в матчах с «Бенфикой». Я хочу выиграть всё», – сказал в интервью SportMediaset Онана.

Первая встреча «Бенфики» с «Интером» состоится 11 апреля в Португалии, ответная – 19 апреля в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Андре Онана
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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