​В правилах футбола произойдут изменения

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал информацию об изменениях в правилах футбола, которые вступают в силу с начала сезона 2023/2024.

Так, например, арбитры не должны будут реагировать на ситуацию, когда во время гола на поле появился лишний футболист или кто-то ещё, если этот человек никак не влиял на игровой эпизод. Поводом для этого изменения стал гол сборной Аргентины в финале чемпионата мира. По правилам его нужно было отменять, ведь на поле оказались запасные игроки «альбиселесте», выбежавшие из технической зоны.

Также стоит отметить, что вратарям во время пенальти нельзя будет отвлекать бьющего игрока, демонструя неуважение к нему.

Кроме того, отметим ещё и то, что судьи будут более внимательно относиться ко времени, которое команды тратят на празднование голов. Количество компенсированного времени, очевидно, вырастет.