Дзанетти: «Пройти «Бенфику» будет большим достижением»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти надеется на то, что команда сможет справиться с лиссабонской «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов и выйдет в полуфинал. В таком случае «Интер» сразится с победителем другой итальянской пары, «Милан» - «Наполи» - и это гарантирует то, что в финале самого престижного клубного турнира футбольной Европы впервые с 2017 года сыграет итальянская команда.

- Это было бы очень классно. Но сперва давайте пройдем в полуфинал. Справиться с «Бенфикой» уже будет большим достижением, - цитирует слова Дзанетти MaderoSport.

«Интер» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.