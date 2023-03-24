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Лига чемпионов

Дзанетти: «Пройти «Бенфику» будет большим достижением»

24 Марта 2023 • 00:30 Комментировать
Бенфика
...
Интер Милан
11.04 22:00

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти надеется на то, что команда сможет справиться с лиссабонской «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов и выйдет в полуфинал. В таком случае «Интер» сразится с победителем другой итальянской пары, «Милан» - «Наполи» - и это гарантирует то, что в финале самого престижного клубного турнира футбольной Европы впервые с 2017 года сыграет итальянская команда.

- Это было бы очень классно. Но сперва давайте пройдем  в полуфинал. Справиться с «Бенфикой» уже будет большим достижением, - цитирует слова Дзанетти MaderoSport.

«Интер» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Хавьер Дзанетти
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БЕНФИКА ИНТЕР МИЛАН
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