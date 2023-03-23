Райт оценил шансы в паре «Реал» - «Челси»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт поделился мнением о противостоянии мадридского «Реала» и лондонского «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Челси» может побороться, «Реал» сейчас не выглядит неуязвимым. Поэтому лондонцы могут рассчитывать на положительный итог. «Пенсионеры» находятся на пути оздоровления. Команда набирает ход. В этой паре шансы 50 на 50», - цитирует Райта Sky Sports.

Напомним, что на стадии 1/8 финала «Реал» оказался сильнее «Ливерпуля», а «Челси» взял верх над дортмундской «Боруссией».

Матчи между мадридцами и лондонцами пройдут 12 и 18 апреля.