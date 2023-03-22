Нуну Гомеш: «Бенфика» и «Наполи» показывают лучший футбол в Европе»

Бывший португальский футболист Нуну Гомеш высказался об игре «Бенфики» в текущем сезоне.

В четвертьфинале португальский коллекктив сыграет против миланского «Интера». В 1/8 финала лиссабонцы уверенно одолели «Брюгге», а ранее выиграли свою группу.

«Бенфика» очень хороша как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов, и прямо сейчас, думаю, команда показывает лучший футбол в Европе наряду с «Наполи». На мой взгляд, в противостоянии «Интера» и «Бенфики» фаворита нет», – приводит Sky Sport слова известного экс-форварда.

11 апреля «Бенфика» примет «Интер» в родных стенах. Ответная встреча состоится 19 апреля в Италии.