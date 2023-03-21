«Манчестер Сити», «Реал» или «Бавария»: суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Five Thirty Eight провел анализ и сделал прогноз на победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Главным претендентом на триумф, по мнению машины, считается английский «Манчестер Сити». Вероятность победы команды Хосепа Гвардиолы составляет 29 процентов.
Второе место занимает лидер чемпионата Италии – «Наполи». Победа неаполитанцев оценивается в 19%. Топ-3 замыкает мюнхенская «Бавария» с 17 процентами.
Далее расположились «Реал» (13%), «Бенфика» (10%), «Интер» (6%), «Челси» (4%) и «Милан» (2%).
Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал».
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