Лаудруп назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Легенда датского футбола Микаэль Лаудруп поделился мнением о шансах клубов на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Фаворитами турнира являются «Бавария» и «Реал». У «Манчестер Сити» появился фактор Холанна, но пока они не показали, что готовы к победе в Лиге чемпионов.

Мне нравится, что игроки «Реала» никогда не паникуют. Любая команда была бы шокирована, пропустив два гола в Ливерпуле за 15 минут. Но Мадрид всегда верит в свои силы. Это заложено в их ДНК», - передает слова Микаэля газета Marca.

Напомним, что «Реал» одолел «Ливерпуль» по сумме двух матчей с общим счетом 6:2 и в четвертьфинале сыграет с «Челси». «Манчестер Сити» и «Бавария» в очной дуэли определят еще одного участника полуфинала.