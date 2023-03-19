Мерсон: «Челси» выбьет «Реал» из Лиги чемпионов»

Британский футбольный эксперт Пол Мерсон поделился прогнозом на исход противостояния между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«У лондонцев все постепенно налаживается. Они должны одолеть «Эвертон» и одержать четвертую победу подряд. «Челси» очень опасен в Лиге чемпионов. Мне кажется, они смогут выбить «Реал» по сумме двух матчей. Ситуация в клубе меняется в лучшую сторону», - передает слова экс-игрока «Арсенала» Football Daily.

Напомним, что в 1/8 финала «Челси» победил дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0), а «Реал» прошел «Ливерпуль» (5:2, 1:0).