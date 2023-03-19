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Лига чемпионов

Мерсон: «Челси» выбьет «Реал» из Лиги чемпионов»

19 Марта 2023 • 09:22 Комментировать (2)

Британский футбольный эксперт Пол Мерсон поделился прогнозом на исход противостояния между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«У лондонцев все постепенно налаживается. Они должны одолеть «Эвертон» и одержать четвертую победу подряд. «Челси» очень опасен в Лиге чемпионов. Мне кажется, они смогут выбить «Реал» по сумме двух матчей. Ситуация в клубе меняется в лучшую сторону», - передает слова экс-игрока «Арсенала» Football Daily.

Напомним, что в 1/8 финала «Челси» победил дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0), а «Реал» прошел «Ливерпуль» (5:2, 1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Пол Мерсон
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Комментарии (2)
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ингерман
19 Марта 2023 в 09:58
ай реал туц можец праиграць тока сам себе.. )))
andi
19 Марта 2023 в 09:27
Ну ЭВЕРТОН они уже не одолели.
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