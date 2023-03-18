​Симоне Индзаги: «Мы надеемся попасть в финал Лиги чемпионов»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги на пресс-конференции получил вопрос о том, мечтает ли он о попадании в финал Лиги чемпионов.

«Это то, на что мы надеемся. Но очевидно, что сейчас я думаю только о матче против «Ювентуса». Мы гордимся тем, что прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, но сейчас нужно сосредоточиться на чемпионате, где у нас были неудачные результаты», - сказал Индзаги.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Интеру» предстоит дуэль с «Бенфикой». В случае успеха в полуфинале команда Симоне Индзаги сразится либо с «Наполи», либо с «Миланом».

В последний раз «Интер» играл в финале Лиги чемпионов в 2010 году. Тогда «нерадзурри» в решающей битве за трофей обыграли «Баварию».