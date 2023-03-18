​Кассано: «Бенфика» пройдёт «Интер»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано высказался о попадании «Интера» на «Бенфику» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Интер» плохо сыграл и в первом матче против «Порту», и во втором. Им повезло пройти дальше. Они вышли в четвертьфинал не потому, что заслужили, а за счёт удачи.

«Бенфика» и «Наполи» стали сюрпризами Лиги чемпионов. Они играют в прекрасный футбол и всех пугают. «Бенфика» играет намного лучше «Интера», и она пройдёт», - сказал Кассано BoboTV.

Победитель дуэли между «Интером» и «Бенфикой» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния «Милан» - «Наполи».