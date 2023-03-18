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Лига чемпионов

Пиоли: «За жеребьёвкой следили во время очередной тренировки»

18 Марта 2023 • 00:25 Комментировать

В пятницу итальянский чемпион «Милан» узнал своего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов - это «Наполи», который в текущем сезоне практически гарантированно перехватит чемпионскую эстафету у «Милана». Тем не менее, у «россонери» останется возможность отомстить за фактически уже проигранный чемпионат. Стефано Пиоли, наставник «Милана», рассказал о том, что он думает по итогам жеребьевки и как узнал о «Наполи».

- Мы следили за ней пока тренировались. Конечно, повлиять ни на что не могли. Мы в четвертьфинале. Это не просто, но, в то же время, это стимулирует. Мы - «Милан». А «Милан» - это «Милан», - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Первый матч команд состоится одиннадцатого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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