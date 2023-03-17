Масалитин: «Реал» явный фаворит в противостоянии с «Челси»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии противостояния «Реала» с «Челси» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Челси» сегодня находится в середине турнирной таблицы АПЛ. «Реал» здесь явный фаворит. Команда опытная, команда знает, как играть такие турниры. Они могут собраться и перевернуть игру, которая неудачно складывается», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Напомним, в 1/8 финала «Реал» прошел «Ливерпуль» по итогам двухматчевого раунда (5:2, 1:0), а «Челси» выбил из турнира дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).

Первые четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов запланированы на 11 и 12 апреля, ответные поединки должны пройти 18 и 19 апреля.