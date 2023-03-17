​Спаллетти высказался о попадании «Наполи» на «Милан» в Лиге чемпионов

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» предстоит сразиться с «Миланом». Рулевой неаполитанской команды Лучано Спаллетти прокомментировал результаты жеребьёвки.

«Я бы предпочёл не встречаться с итальянской командой. Только те, кто не разбирается в футболе, назовут жеребьёвку благоприятной. Только «Реал» выигрывал Лигу чемпионов больше раз, чем «Милан». Один только Мальдини завоёвывал этот трофей пять раз.

Все утверждают, что опыт имеет решающее значение в Европе. Этот факт делает «Милан» фаворитом», - сказал Спаллетти, чьи слова приводит MilanNews.

Добавим, что победитель дуэли «Наполи» - «Милан» в полуфинале сыграет либо с «Интером», либо с «Бенфикой».