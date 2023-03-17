Адани: «Реал» - самый сильный во всей компании»

Бывший итальянский футболист Даниэле Адани прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, он считает, что среди всех оставшихся клубов наиболее убедительно выступает мадридский «Реал», действующий победитель турнира.

- «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария» - вот главные фавориты. Особенно, конечно же, «Реал». Он сильнее во всем, в основном составе, в молодежи, в том, что касается тренера, в том, что касается исторических заслуг, как четырнадцать побед в Лиге чемпионов, - цитирует Адани pianetamilan.it.

Напомним, что матчи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут одиннадцатого апреля.