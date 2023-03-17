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Лига чемпионов

Адани: «Реал» - самый сильный во всей компании»

17 Марта 2023 • 16:58 Комментировать

Бывший итальянский футболист Даниэле Адани прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, он считает, что среди всех оставшихся клубов наиболее убедительно выступает мадридский «Реал», действующий победитель турнира.

- «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария» - вот главные фавориты. Особенно, конечно же, «Реал». Он сильнее во всем, в основном составе, в молодежи, в том, что касается тренера, в том, что касается исторических заслуг, как четырнадцать побед в Лиге чемпионов, - цитирует Адани pianetamilan.it.

Напомним, что матчи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут одиннадцатого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэле Адани
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