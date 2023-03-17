Симоне Индзаги: «Готовы к «Бенфике»!

В четвертьфинале Лиги чемпионов миланскому «Интеру» предстоит сыграть с португальской «Бенфикой», и наставник команды Симоне Индзаги заявил, что его команда уже готова к таким встречам.

- «Интер» вернулся в четвертьфинал Лиги чемпионов, и мы очень гордимся этим. Нам предстоят два захватывающих матча против «Бенфики», которые будут соответствовать весу и важности этого турнира. Мы готовы к ним. «Бенфика» - большой клуб со славными традициями, который показывает очень хорошую игру в текущем сезоне, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

В Кубке\Лиге чемпионов команды встречались лишь один раз - в финале сезона 1964/1965 «Интер» обыграл «Бенфику» и взял трофей. А для «Бенфики» это был первый проигранный финал после проклятия Белы Гуттманна. Первый - но далеко не последний.