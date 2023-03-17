Барези: «Осимхена надо держать подальше от штрафной площади»

Бывший защитник «Милана» Франко Барези поделился своим мнением о жеребьевки Лиги чемпионов, он считает, что самым опасным игроком в составе «Наполи» является нигериец Виктор Осимхен - лучший бомбардир текущего сезона итальянского чемпионата Серии А.

- Осимхен - очень опасный нападающий, который умеет забивать из любой позиции и ситуации. Его надо держать подальше от штрафной площади. Ест еще Кварацхелия, Зелиньски, Лоботка, все они создают опасность. Эту команду надо опасаться, все знают, насколько она грозна, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.

Напомним, что Барези выступал за «Милан» с 1977 по 1993 год.