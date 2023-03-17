Барези: «Милан» будет сражаться до конца»

Легендарный Франко Барези, бывший защитник «Милана», прокомментировал итоги жеребьевки для чемпионов Италии, которым выпал в соперники «Наполи» - лидер нынешнего сезона в Серии А.

- Будет сложно, «Наполи» проводит прекрасный сезон. Нам надо будет сыграть смело, обязательно надо будет поднять уровень игры, ведь европейские кубки - это особые турниры. Сейчас «Наполи» показывает свое превосходство, но «Милан» - это опыт, это история, и я уверен, что мы сможем сражаться до самого конца, - цитирует Барези pianetamilan.it.

Напомним, что Барези выступал за «Милан» с 1977 по 1993 год.