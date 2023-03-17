​Нагельсманн – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Если мы выиграем трофей, то нельзя будет сказать, что нам повезло»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн дал комментарий насчёт жеребьёвки Лиги чемпионов. Как известно, мюнхенцы попали на «Манчестер Сити». Победитель этой дуэли в полуфинале сыграет с «Реалом» или «Челси».

«Мы смотрели жеребьёвку вместе со штабом. Это хороший, сложный жребий. Если мы выиграем трофей, то нельзя будет сказать, что нам повезло. У нас была тяжёлая группа, потом был «ПСЖ», теперь – «Манчестер Сити». Теоретический полуфинал тоже будет на высоком уровне.

В прошлом году по этому пути прошёл «Реал». Теперь это хотим сделать мы. Мы хорошо подготовимся», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.