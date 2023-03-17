Массара: «Потребуются выступления высочайшего уровня»

Фредерик Массара, спортивный директор «Милана», прокомментировал итоги жеребьевки для его команды, которой выпал в соперники «Наполи».

- В четвертьфинале - лучшие восемь команд Европы. Тут слабых соперников не бывает в принципе. Это будет очень сложный поединок. Против «Наполи» потребуются выступления высочайшего уровня. Три матча за двадцать дней, конечно, не помогут нам, но и «Наполи» будет в такой же ситуации. И «Милан», и «Наполи» могут показывать футбол высочайшего класса, - цитирует слова Массары pianetamilan.it.

«Милан» является действующим чемпионом Италии, тогда как «Наполи» безоговорочно лидирует в нынешнем сезоне.