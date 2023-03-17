​В «Реале» высказались о результате жеребьёвки Лиги чемпионов

В пятницу в Швейцарии состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Реалу» на этой стадии сильнейшего клубного турнира континента предстоит сыграть с «Челси». После жеребьёвки комментарий дал директор мадридского клуба Эмилио Бутрагеньо.

«Мы осознаём, что против «Челси» будет сложно. Это клуб с огромными ресурсами. В обоих матчах шансы будут равными.

Надеюсь, мы выступим хорошо. Мы понимаем, что можем конкурировать с кем угодно», - сказал Бутрагеньо, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Именно «Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» против «Баварии» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов