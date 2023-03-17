Дзанетти прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для «Интера»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для своего клуба, которому предстоит сыграть с лиссабонской «Бенфикой». Он считает соперника очень достойным.

- Это непростой соперник, «Бенфика» показала, что она на высоте, сильная команда. Впрочем, в четвертьфинале посредственных уже нет, - цитирует слова Дзанетти итальянское новостное агентство ITASportPress.

В Кубке\Лиге чемпионов команды встречались лишь один раз - в финале сезона 1964/1965 «Интер» обыграл «Бенфику» и взял трофей. А для «Бенфики» это был первый проигранный финал после проклятия Белы Гуттманна. Первый - но далеко не последний.