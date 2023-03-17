​«Мы фавориты»: В «Манчестер Сити» прокомментировали попадание на «Баварию»

В пятницу состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» на этой стадии турнира предстоит сразиться с «Баварией». Победитель дуэли в полуфинале выходит на «Реал» или «Челси».

Комментарий по поводу результатов жеребьёвки дал Чики Бегиристайн – спортивный директор «Манчестер Сити».

«Я считаю нас фаворитами. У нас сплочённая, стабильная команда, и мы настроены позитивно. Посмотрим, сможем ли мы пройти дальше. Если мы выйдем в полуфинал, то там можем выбить «Челси» или «Реал». Тем больше будет шансов на победу в Лиге чемпионов», - слова Бегиристайна приводит Marca.

«Манчестер Сити» против «Баварии» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Назван главный фаворит Лиги чемпионов