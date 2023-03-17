​У «Челси» самый низкий процент поражений в играх с «Реалом» в еврокубках

В пятницу состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. Друг на друга попали мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Конечно, фаворитом противостояния будут считаться «сливочные». При этом «Челси» проиграл только один из семи еврокубковых матчей против «Реала».

Если взять команды, которые в еврокубках хотя бы 5 раз встречались с «Реалом», то именно «Челси» имеет самый низкий процент поражений (14%). Об этом рассказывают специалисты из Opta.

Ниже приводим список очных встреч «Реала» и «Челси» в еврокубках:

«Челси» - «Реал» 1:1 (1971 год, Кубок обладателей кубков);

«Челси» - «Реал» 2:1 (1971 год, КОК);

«Челси» - «Реал» 1:0 (1998 год, Суперкубок УЕФА);

«Реал» - «Челси» 1:1 (ЛЧ, 2021);

«Челси» - «Реал» 2:0 (ЛЧ, 2021);

«Челси» - «Реал» 1:3 (ЛЧ, 2022);

«Реал» - «Челси» 2:3 (ЛЧ, 2022).

Реклама

«Манчестер Сити» против «Баварии» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов