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Лига чемпионов

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов - кто на кого выходит

17 Марта 2023 • 14:19 Комментировать (2)

В швейцарском Ньоне завершился второй этап жеребьёвки Лиги чемпионов. Было определено, какие пары четвертьфиналистов попадают друг на друга на стадии 1/2 финала. Итак, приводим результаты жеребьёвки:

«Милан» - «Наполи» / «Интер» - «Бенфика»;

«Реал» - «Челси» / «Манчестер Сити» - «Бавария».

Номинальным хозяином финального матча будет победитель нижнего полуфинала.

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 мая, а ответные – 16 и 17 мая. Решающая же битва за трофей состоится 10 июня. Финальный поединок примет Олимпийский стадион в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В прошлом году мадридцы в финальном матче были сильнее «Ливерпуля» - 1:0.  

Назван главный фаворит Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Бенфика Челси Бавария Манчестер Сити Наполи
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Комментарии (2)
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roksanvanino2015
17 Марта 2023 в 15:23
как я и говорил
топы на топов
лохи на лохов
Vladik1993-25
17 Марта 2023 в 14:49
Да,Милан который я хотел в соперники так и не будет играть с нами
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