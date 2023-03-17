Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов - кто на кого выходит

В швейцарском Ньоне завершился второй этап жеребьёвки Лиги чемпионов. Было определено, какие пары четвертьфиналистов попадают друг на друга на стадии 1/2 финала. Итак, приводим результаты жеребьёвки:

«Милан» - «Наполи» / «Интер» - «Бенфика»;

«Реал» - «Челси» / «Манчестер Сити» - «Бавария».

Номинальным хозяином финального матча будет победитель нижнего полуфинала.

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 мая, а ответные – 16 и 17 мая. Решающая же битва за трофей состоится 10 июня. Финальный поединок примет Олимпийский стадион в Стамбуле.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». В прошлом году мадридцы в финальном матче были сильнее «Ливерпуля» - 1:0.

Назван главный фаворит Лиги чемпионов