В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:

«Реал» - «Челси»;

«Интер» - «Бенфика»;

«Манчестер Сити» - «Бавария»;

«Милан» - «Наполи».

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 апреля. Ответные поединки состоятся 18 и 19 апреля. В ближайшее время будут сформировано расписание матчей. Следите за новостями.

Добавим, что действующим обладателем кубка европейских чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона команда Карло Анчелотти обыграла «Ливерпуль» с минимальным счётом 1:0.

Назван главный фаворит Лиги чемпионов