В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:
«Реал» - «Челси»;
«Интер» - «Бенфика»;
«Манчестер Сити» - «Бавария»;
«Милан» - «Наполи».
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 апреля. Ответные поединки состоятся 18 и 19 апреля. В ближайшее время будут сформировано расписание матчей. Следите за новостями.
Добавим, что действующим обладателем кубка европейских чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона команда Карло Анчелотти обыграла «Ливерпуль» с минимальным счётом 1:0.
Я бы глянул Реал-Наполи , Интер-Челси , Бенфика -Милан
У Индзаги есть шанс вывести Интер в 1/2, но Бенфика сейчас мощно смотрится.
Реал надеюсь не даст Челси взять реванш за прошлый сезон)
А у Милана есть шанс доказать, что Наполи это халив на час в футболе, надо только воспользоваться конспектами Лацио)
Пары хорошие, серия А точно в полуфинале - это уже успех!!!
второй полуфинал будет какой нибудь наполи бенфика
пролетабт мимо топов
а шизоболельщики сериала вымрут лет через 20
все конечно
Бан пользователя