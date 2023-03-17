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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» против «Баварии» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов молния

17 Марта 2023 • 14:17 Комментировать (28)

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:

«Реал» - «Челси»;

«Интер» - «Бенфика»;

«Манчестер Сити» - «Бавария»;

«Милан» - «Наполи».

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 апреля. Ответные поединки состоятся 18 и 19 апреля. В ближайшее время будут сформировано расписание матчей. Следите за новостями.

Добавим, что действующим обладателем кубка европейских чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона команда Карло Анчелотти обыграла «Ливерпуль» с минимальным счётом 1:0.

Назван главный фаворит Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Бенфика Челси Бавария Манчестер Сити Наполи
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Комментарии (28)
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Рейтинг комментариев
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Misha_diablo_football
17 Марта 2023 в 16:51
Реал Бенфика Бавария Наполи ну как то так, но судьба в любой момент может преподнести сюрприз...
Zenituwka
17 Марта 2023 в 16:40
Жеребьевка отстой полный.
Я бы глянул Реал-Наполи , Интер-Челси , Бенфика -Милан
One Live
17 Марта 2023 в 16:53
ты зинит смотри)
Zenituwka
17 Марта 2023 в 17:02
Да я без тебя разберусь что мне смотреть..
Alex1972
17 Марта 2023 в 16:34
Неплохо..
Juventissimo
17 Марта 2023 в 16:20
Прогнозирование - неблагодарное дело. Челси - Бенфика - Бавария - Наполи.
One Live
17 Марта 2023 в 15:50
У Холланда есть шанс поквитаться с Баварией за все время игры за Боруссию, но думаю МС будет придерживаться традиций и вылетит в 1/4))
У Индзаги есть шанс вывести Интер в 1/2, но Бенфика сейчас мощно смотрится.
Реал надеюсь не даст Челси взять реванш за прошлый сезон)
А у Милана есть шанс доказать, что Наполи это халив на час в футболе, надо только воспользоваться конспектами Лацио)
Пары хорошие, серия А точно в полуфинале - это уже успех!!!
vidal
17 Марта 2023 в 15:50
итальянский полуфинал в ЛЧ! давно такого не было
One Live
17 Марта 2023 в 15:50
четвертьфинал пока)
roksanvanino2015
17 Марта 2023 в 15:22
по хорошему финалисты должны быть победителями пар реал челси, бавария мс, но 100 процентов их в полуфинале сведут
второй полуфинал будет какой нибудь наполи бенфика
roksanvanino2015
17 Марта 2023 в 15:20
итальянцы в этом году халявщики по жребию
пролетабт мимо топов
Bettega
17 Марта 2023 в 15:25
просто италы щас топ и мимо них прокатывают всякие шыти и педриды
roksanvanino2015
17 Марта 2023 в 15:28
италы топами уже никогда не станут
а шизоболельщики сериала вымрут лет через 20
все конечно
Bettega
17 Марта 2023 в 15:37
ну и когда ты начнешь вымирать?
venge
17 Марта 2023 в 16:47
эм, вроде ты тут вымирающий вид
Bettega
17 Марта 2023 в 14:31
Эх..Реал Сити хотел,что б этих барсаглоров вынесли
Sergey999
17 Марта 2023 в 14:33
Это ты о чем? Какие барсаглоры?
Bettega
17 Марта 2023 в 15:26
все барсаглоры перекрасились в фаны мс и псг. считают,что меся и гвард - это все еще барса
pol-black
17 Марта 2023 в 14:42
это ты про мадрид?
One Live
17 Марта 2023 в 15:52
Бавария быстрее шыти вынесет)
InterSan
17 Марта 2023 в 14:22
А какое распределение на 1/2?
Sparrow88
17 Марта 2023 в 14:23
Реал-Челси против Ман Сити-Бавария. а Милан-Наполи против Бенфика-Интер.
pol-black
17 Марта 2023 в 14:19
Перес снова всех купил. и горожанам подлянку сотворил.
Sergey999
17 Марта 2023 в 14:21
Ты помешался на этом чувак))))
pol-black
17 Марта 2023 в 14:23
а ты сарказма не понимаешь.
pol-black
17 Марта 2023 в 14:24
но для мадрида пенсы - самое наверное лучшее блюдо из всех.
Sergey999
17 Марта 2023 в 14:24
Ну как сказать)
pol-black
17 Марта 2023 в 14:27
Бенфика и Наполи сейчас очень хороши, с Интером было бы сложно, про сити и баварию говорить нечего. насчёт Милана не знаю, но вроде тоже хорошо сейчас играют. а пенсы... еле выползли.
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