Назван главный фаворит Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов осталось восемь команд – в пятницу они будут распределены по четвертьфинальным парам. Эксперты авторитетного портала Goal расставили оставшиеся команды по местам, определив главного фаворита. Список выглядит следующим образом:

8 место – «Милан»;

7 место – «Интер»;

6 место – «Бенфика»;

5 место – «Челси»;

4 место – «Наполи»;

3 место – «Бавария»;

2 место – «Реал»;

1 место – «Манчестер Сити».

Таким образом, Goal считает главным фаворитом Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Свою позицию портал подкрепляет наличием в составе «горожан» Эрлинга Холанна, способного забивать много голов.

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Отметим, что «Манчестер Сити» ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Лучшим результатом команды остаётся финал 2021 года.

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