Назван главный фаворит Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов осталось восемь команд – в пятницу они будут распределены по четвертьфинальным парам. Эксперты авторитетного портала Goal расставили оставшиеся команды по местам, определив главного фаворита. Список выглядит следующим образом:
8 место – «Милан»;
7 место – «Интер»;
6 место – «Бенфика»;
5 место – «Челси»;
4 место – «Наполи»;
3 место – «Бавария»;
2 место – «Реал»;
1 место – «Манчестер Сити».
Таким образом, Goal считает главным фаворитом Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Свою позицию портал подкрепляет наличием в составе «горожан» Эрлинга Холанна, способного забивать много голов.
Отметим, что «Манчестер Сити» ещё никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Лучшим результатом команды остаётся финал 2021 года.
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