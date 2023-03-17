Румменигге: «Никто не хочет попасть на «Манчестер Сити» и «Реал»

Экс-гендиректор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Баварии» нет предпочтений по четвертьфиналу. Уверен, что никто не хочет попасть на «Манчестер Сити» и «Реал». Однако другие команды тоже заслуживают внимания. Я люблю приводить в пример прошлогоднее выступление «Вильярреала». Нужно всегда оставаться сконцентрированными и уважительно относиться к любому сопернику», - передает слова Румменигге Bayern & Germany.

Жеребьевка четвертьфинальной стадии ЛЧ состоится сегодня, 17 марта, начало – 14:00 мск.