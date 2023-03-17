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Лига чемпионов

Дель Пьеро: «Наполи» готов к четвертьфиналу, а вот «Милану» и «Интеру» придётся поднять свой уровень»

17 Марта 2023 • 01:12 Комментировать

Сразу три миланских клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, это «Милан», «Интер» и «Наполи». Бывший нападающий туринского «Ювентуса», который между делом также вышел в четвертьфинал, но Лиги Европы, считает, что миланским клубам придется поднять свой уровень - они недостаточно убедительно, по мнению Дель Пьеро, выступили против «Тоттенхэма» и «Порту».

- Это очень важно для Италии. Это доказывает, что не все решают деньги, есть еще место и идеям. Но и «Милану», и «Интеру» в четвертьфинале придется улучшить свою игру. «Наполи» же готов сражаться с кем угодно, - цитирует слова дель Пьеро

В последний раз итальянский клуб выигрывал ЛЧ в 2010 году - и был это «Интер». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Алессандро Дель Пьеро Наполи
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