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Лига чемпионов

Экс-игрок «Рубина» Ялланд: «Меняя Холанна, Гвардиола в тот момент не думал о Месси» эксклюзив

17 Марта 2023 • 00:18 Комментировать
Манчестер Сити
7:0
РБ Лейпциг
окончен

Бывший защитник казанского «Рубина» Йоргенн Ялланд, который сейчас играет в сборной Норвегии по пляжному футболу, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» согласился с решением главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы заменить форварда Эрлинга Холанна в матче с «РБ Лейпцигом». При этом норвежец мог стать обладателем уникального рекорда Лиги чемпионов по количеству голов за матч.

- В матче с немецким «РБ Лейпцигом» Холанн повторил рекорд Лео Месси и Луиса Адриано, забив 5 голов в одном матче Лиги чемпионов. У Эрлинга оставалось еще около 30 минут, чтобы побить это достижение и стать единоличным рекордсменом, но Гвардиола его заменил. Есть объяснение, почему он так сделал?

- Я не знаю. Это лучше спросить у него самого.

- Есть разные версии. По одной из них Гвардиола специально заменил Холанна, потому что он слишком молодой. И в таком возрасте побить такой рекорд могло бы привести к тому, что он бы «зазвездился». По другой версии Хосеп решил сохранить мотивацию своему нападающему, чтобы он постарался забить шесть голов в следующем матче. Есть еще третья версия, что Гвардиола не позволил твоему соотечественнику покуситься на рекорд Месси, чтобы тот не превзошел легендарного аргентинца? К чему ты больше склоняешься?

- Я не думаю, что Гвардиола в тот момент думал о Месси или о том, что ему надо помочь, чтобы его рекорд не превзошли. Насчет того, чтобы не поймать звездную болезнь, тоже не верю. В таком случае, учитывая, сколько голов Холанн уже забил в АПЛ, его надо менять всегда после первого тайма, чтобы он не «зазвездился». Не думаю и о том, что Хосеп думал о какой-то мотивации для него на будущее. Просто любой тренер всегда думает о ротации. Результат матча был решен, поэтому логично, что Пеп дал поиграть и другим ребятам.

- Многие люди жестко критикуют Гвардиолу за эту замену и за то, что он не оставил Эрлинга на поле, лишив его уникального шанса побить такой рекорд. Ты считаешь, он правильно поступил?

- А если бы что-то случилось и Холанн, вдруг, получил бы травму? Тогда что говорили бы все эти критики? Они же первые и критиковали бы Гвардиолу за то, что он его не поменял его раньше, ведь результат игры был понятен. Впереди у «Сити» очень сложные и важные матчи. Им нельзя терять очки в АПЛ, нужно догонять «Арсенал». Поэтому логично, что Пеп не думал о рекорде и дал отдохнуть своему лидеру и не стал его задействовать все 90 минут там, где в этом не было надобности. Предположим,  забил бы Эрлинг еще и шестой или даже седьмой гол «РБ Лейпцигу», а в выходные «горожане» теряют очки в матче с «Вест Хэмом». И кому это надо? Какой толк и смысл от таких рекордов? Поэтому было логично в той ситуации дать ему отдохнуть и при этом предоставить шанс поиграть другому нападающему.

Сергей Беседин

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн Йоргенн Ялланд
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